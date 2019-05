LA RECETTE DU JOUR. Tarte minute au jambon cru

Pour 4 personnes

Préparation : 5 min

Cuisson : 35 min

LES INGRÉDIENTS





- 1 pâte brisée,

- 150 g de jambon cru,

- 100 g de billes de mozzarella,

- 1 bûche de chèvre

- 30 g d’olives noires dénoyautées,

- 4 œufs,

- 20 cl de crème fraîche semi-liquide,

- 4 figues séchées,

- 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive,

- basilic, sel et poivre du moulin.





RÉALISATION





Lavez et séchez le basilic, puis réservez quelques feuilles pour le décor.



Fouettez ensemble les œufs, la crème fraîche, puis l’huile d’olive.



Assaisonnez avec le sel, le poivre et le basilic ciselé.



Étalez la pâte brisée dans un moule à tarte. Tapissez le fond avec la mozzarella et les olives puis versez le mélange crème-œufs-huile d’olive.



Faites cuire 30 à 35 min à 200 °C.



Au moment de servir, répartissez les pétales de jambon sec sur la tarte et les figues séchées.