LA RECETTE DU JOUR. Tarte extraordinairement chocolat

Pour 6 personnes

Préparation : 1 heure

3 heures de repos

LES INGRÉDIENTS

Pâte sablée amandes:

- 60 g beurre pommade,

- 1 g sel fin,

- 40 g de sucre glace,

- 50 g de poudre d'amandes,

- 1/2 œuf,

- 30 g de farine,

- 90 g de farine.



Biscuit chocolat sans farine - Fond de tarte:

- 30 g de chocolat caraïbe,

- 10 g de beurre,

- 1 blanc d’œuf,

- 10 g de sucre semoule,

- 1 jaune d’œuf.

Ganache au chocolat Caraïbe:

- 200 g de crème entière liquide,

- 180 g de couverture Caraïbe 66%,

- 30 g de beurre.











RÉALISATION





Pâte sablée amandes:



Procéder à un premier mélange avec le beurre pommade, le sel fin, le sucre glace, la poudre d’amandes, l’oeuf et les 60 g de farine.



Dès que le mélange est homogène, ajouter les 180 g de farine restant de façon très rapide. Étaler entre 2 feuilles de plastique ou de papier sulfurisé et réserver au réfrigérateur. Cuire la pâte à 150-160°C environ 15 minutes au four.





Biscuit chocolat sans farine - Fond de tarte:



Faire fondre* le chocolat CARAÏBE et le beurre à 40-45°C environ. Pendant ce temps, monter le blanc d’oeuf avec le sucre. Dès qu'il est monté, mélanger au fouet avec le jaune. Incorporer délicatement le chocolat et le beurre fondus à la spatule. Cuire au four à 180°C, 10 minutes.

Ganache Chocolat Caraïbe:

Faites bouillir la crème puis verser délicatement 1/3 de celle-ci sur la couverture. Procédez de la même manière que lorsque vous faites une mayonnaise, c'est à dire mélanger énergiquement à l'aide d'une spatule de façon à créer un noyau élastique et brillant puis, rajoutez petit à petit la crème de la même façon dont vous ajouteriez de l'huile à votre mayonnaise.



Cette texture devra être conservée jusqu'en fin de mélange. Ajouter enfin le beurre en morceau.

Montage et finition :



Une fois le fond de tarte refroidi, couler une partie de la ganache et déposer le biscuit chocolat pardessus. Couler le reste de ganache. Réserver 2 heures au réfrigérateur et déguster chambré (à température ambiante).

Recette extraite du recueil de cuisine Valrhona.