LA RECETTE DU JOUR. Tarte aux tomates multicolores

Pour 6 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 55 min

LES INGRÉDIENTS





- 1 rouleau de pâte feuilletée,

- 3 œufs,

- 1 yaourt nature,

- 1/2 c. à c. de cumin en poudre,

- 1/4 de c. à c. de noix de muscade en poudre,

- 1 tomate cœur-de-bœuf,

- 12 tomates cerises (jaunes, oranges, vertes et rouges),

- persil plat haché,

- quelques zestes de citron pour la décoration,

- sel, poivre.





RÉALISATION