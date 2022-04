LA RECETTE DU JOUR. Tarte aux asperges

Pour 4 personnes

Préparation : 30 min

Cuisson : 15 min

LES INGRÉDIENTS





Pâte brisée :

- 1 grosse pincée de sel fin,

- 6 cl d'eau froide,

- 1 jaune d’œuf,

- 125 g de beurre,

- 250 g de farine.



Fond de tarte :

- 4 œufs,

- 150 g de fromage frais,

- 1 botte d' asperges,

- 4 tomates,

- 4 tranches de magret séché,

- 100 g de roquette,

- sel, poivre,

- huile d'olive.

RÉALISATION





Préparez une pâte brisée. Disposez la pâte dans un moule. À l'aide d'un couteau, enlevez le surplus de pâte. Faites des trous dans le fond de tarte à l'aide d'une fourchette.



Battez au fouet les œufs et le fromage frais jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Faites blanchir les pointes d'asperges dans une casserole d'eau salée bouillante pendant 10 min.



Répartissez les asperges, les tranches de magrets roulées et un peu de roquette, quelques tomates pour la déco. Garnissez le fond de tarte avec le mélange et enfournez 12 min à 180 °C.



Répartissez les asperges, les tranches de magrets roulées et un peu de roquette. Salez et poivrez à votre convenance.