LA RECETTE DU JOUR. Tarte au citron et aux amandes

Pour 6 personnes

Préparation : 25 min

Cuisson : 25 min

LES INGRÉDIENTS





- 450 g de pâte sablée,

- 5 œufs,

- 140 g de sucre en poudre,

- 2 citrons non traités,

- 90 g de beurre,

- 100 g d’amandes effilées,

- 50 g de sucre glace,

- farine.





RÉALISATION





Préparez la pâte sablée et laissez-la reposer 1 heure au frais. Sortez la pâte du réfrigérateur et attendez 10 min avant de la retravailler afin de la rendre homogène.

Étalez la pâte avec un rouleau à pâtisserie sur un plan de travail fariné.

Beurrez et farinez le moule à tarte.

Garnissez-le de pâte et coupez les bords en trop en gardant 2 à 3 cm que vous replierez vers l’intérieur. Remettez le moule au frais pendant que vous préparez la garniture.

Préchauffez le four à 180°C.

Dans un grand bol, battez les œufs avec le sucre puis ajoutez les citrons (zeste râpé et jus) et le beurre fondu. Parsemez le fond de la tarte d’amandes puis versez le mélange au citron et saupoudrez de sucre glace.

Enfournez pendant 25 min environ.

Vous pouvez servir.