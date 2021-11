LA RECETTE DU JOUR. Tagliatelles au saumon fumé

Pour 6 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

LES INGRÉDIENTS





- 400 g de tagliatelles,

- 6 tranches de saumon fumé,

- 1 gros oignon haché,

- un petit bouquet d’aneth haché,

- 20 ml de jus de citron,

- le zeste d’un citron,

- 140 ml d’huile d’olive,

- 1 c. à s. de moutarde à l’ancienne,

- sel, poivre

RÉALISATION

Plongez les pâtes dans une grande casserole d’eau bouillante salée et maintenez à ébullition pendant le temps indiqué. Égouttez-les.

Coupez les tranches de saumon en lanières. Arrosez les zestes de citron avec le jus, laissez infuser durant une demi-heure. Filtrez.



Préparez la sauce à l’aneth : mettez dans un bocal l’aneth, le jus de citron filtré, l’huile d’olive et la moutarde. Fermez et secouez énergiquement.



Incorporez le saumon et l’oignon dans les pâtes. Versez la sauce dessus et mélangez délicatement.



Servez froid ou tiède.