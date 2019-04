LA RECETTE DU JOUR. Spicy moelleux aux deux chocolats

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min





LES INGRÉDIENTS

- 120 g de chocolat noir,

- 120 g de beurre doux,

- 4 œufs,

- 140 g de sucre en poudre,

- 60 g de farine de blé,

- quelques gouttes de Tabasco® rouge,

- 8 carrés de chocolat blanc.

RÉALISATION





Préchauffez le four à 200 °C. Faites fondre le chocolat noir au bain-marie avec le beurre. Fouettez les œufs et le sucre à l’aide d’un batteur, jusqu’à obtention d’une mousse compacte. Délicatement, ajoutez le chocolat noir, la farine et le Tabasco® rouge, puis mélangez à

la spatule.

Dans des moules individuels habillés de papier sulfurisé, versez un peu de pâte. Ajoutez deux carrés de chocolat blanc puis recouvrez avec le reste de pâte, jusqu’aux 3/4 du moule.

Enfournez pendant 18 à 20 min, en fonction de la texture désirée.

Pour préparer le caramel, mélangez dans une casserole à feu doux le sucre, le Tabasco® rouge et l’eau.

Laissez caraméliser légèrement et disposez sur l’assiette pour accompagner le moelleux aux deux chocolats.