LA RECETTE DU JOUR. Soupe à la patate douce

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

LES INGRÉDIENTS





- 25 g de beurre,

- 1 oignon moyen grossièrement haché,

- 2 gousses d’ail coupées en quatre,

- 2 tranches de bacon grossièrement hachées,

- 125 ml de vin blanc,

- 2 grosses pommes de terre grossièrement coupées,

- 3 petites patates douces grossièrement coupées,

- 500 ml d’eau,

- 750 ml de bouillon de poule,

- 60 ml de crème fraîche,

- 1 c. à c. de romarin frais finement haché.





RÉALISATION





Faites fondre le beurre dans une casserole et faites revenir l’oignon, l’ail et le bacon en remuant jusqu’à ce qu’ils se colorent. Ajoutez le vin, les pommes de terre et les patates douces. Portez à ébullition.

Baissez le feu et laissez mijoter 2 min en remuant. Ajoutez l’eau et le bouillon. Portez de nouveau à ébullition. Baissez le feu et couvrez, puis laissez mijoter 15 min jusqu’à ce que les légumes soient tendres.

Mixez la soupe.

Remettez-la dans la casserole, ajoutez la crème et le romarin et réchauffez à feu doux.