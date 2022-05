LA RECETTE DU JOUR. Sauté de porc mariné et légumes à la plancha

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 30 min

LES INGRÉDIENTS





- 500 g de pommes de terre pour cuisson rissolée,

- 3 petits artichauts violets,

- 1 bulbe de fenouil,

- 500 g de filet mignon de porc,

- 1 citron confit,

- 2 oignons nouveaux,

- 8 tomates cocktail,

- sel et poivre du moulin,

- 15 cl d’huile d’olive,

- 1 pincée de piment d’Espelette,

- quelques feuilles de coriandre.





RÉALISATION





Faire chauffer la plancha à 200 - 220°C. Peler et couper l’oignon en lamelles. Tailler le citron confit en quartiers. Émincer le filet mignon en tranches fines. Faire mariner l’émincé de porc avec les oignons et les citrons confits. Arroser d’huile d’olive, parsemer de coriandre fraîche ciselée et rehausser de piment d’Espelette. Bien mélanger. Laisser mariner pendant 30 min en mélangeant de temps en temps.

Tailler les pommes de terre en quartiers et le fenouil en lanières. Couper les artichauts en deux ou quatre dans la hauteur. Couper les tomates en deux.

Huiler la plancha et faites cuire les pommes de terre pendant 8 à 10 min. Ensuite les artichauts 5 à 7 min et ajouter le fenouil émincé. Faire cuire 6 à 8 min en les retournant à mi-cuisson. Réserver au chaud, sur un coin de la plancha.

Faire cuire le sauté de porc mariné sur la plancha en remuant régulièrement pendant 5 à 6 min. Ajouter les tomates et prolonger la cuisson de 4 à 5 min. Parsemer de coriandre fraîche ciselée juste avant de servir.