LA RECETTE DU JOUR. Salade fraîcheur ananas, mangue, brugnons et cabillaud

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 5 min

LES INGRÉDIENTS

- 300 g de dos cabillaud,

- farine,

- 2 œufs,

- 4 mangues pas trop mûres,

- 1 ananas,

- 2 brugnons,

- 1 échalotes.



Vinaigrette:

- 1 filet d'huile de noix,

- 5 cl de floc de Gascogne blanc,

- 3 cl de vinaigre de Xérès,

- sel, poivre.



RÉALISATION











Trempez le poisson dans un bol avec les œufs puis le passer dans la farine. Faites frire à feu moyen dans une poêle. Le retourner plusieurs fois pour le faire dorer.



Pendant ce temps, découper en petits cubes les fruits et l’échalote. Les réserver au frais.



Réaliser une vinaigrette en mélangeant le floc de Gascogne, un filet d’huile de noix, le vinaigre de Xérès, le sel et le poivre.



Déposez le poisson sur les fruits, assaisonnez et dégustez à température.