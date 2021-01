LA RECETTE DU JOUR. Salade d'épinards et d'oranges

Pour 6 personnes

Préparation : 15 min

LES INGRÉDIENTS





- 225 g de jeunes pousses d’épinards,

- 2 grosses oranges,

- 1 fromage halloumi grillé

- 1/2 oignon rouge.

Vinaigrette :

- 3 c. à s. d’huile d’olive vierge,

- 2 c. à s. de jus d’orange,

- 2 c. à c. de jus de citron,

- 1 c. à c. de miel liquide,

- 1/2 c. à c. de moutarde,

- sel, poivre.





RÉALISATION





Lavez les épinards et séchez-les sur du papier absorbant. Retirez les pédoncules.

Ensuite, pelez les oranges et séparez-les en quartiers en enlevant la peau blanche. Réservez le jus pour la vinaigrette.

À l’aide d’un couteau tranchant émincez l’oignon. Mélangez les feuilles d’épinards avec les quartiers d’orange dans un plat de service. Ensuite, répartissez l’oignon émincé sur la salade. Ajouter du fromage halloumi légèrement grillé.

Mélangez dans un bol l’huile d’olive, le jus d’orange, le jus de citron, le miel, la moutarde, le sel et le poivre.

Versez la vinaigrette sur la salade juste avant de servir. Mélangez bien pour imprégner les feuilles de vinaigrette.