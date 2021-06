LA RECETTE DU JOUR. Salade de carottes au cumin

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 0 min

LES INGRÉDIENTS





- 5 carottes,

- 2 citrons,

- 5 c. à s. d’huile d’olive,

- 2 c.àc. de cumin en poudre,

- 1 gousse d’ail,

- 1 c. à s. de vinaigre de xérès,

- 1 pincée de piment en poudre,

- quelques graines de tournesol,

- poivre noir du moulin,

- 5 brins de persil.







RÉALISATION





Lavez et essuyez les carottes. Pelez-les avec un couteau économe puis râpez-les dans un saladier. Réservez-les mêlées au jus d’un citron.

Pendant ce temps, versez l’huile d’olive dans un bol. Ajoutez le cumin. Pelez et pressez l’ail puis ajoutez-le ainsi que le vinaigre et le piment. Salez et poivrez. Fouettez le

mélange et versez-le sur les carottes. Mélangez bien le tout.



Couvrez le bol d’un film alimentaire et mettez-le au réfrigérateur. Ciselez finement les feuilles de persil.



Versez la salade de carottes au cumin dans un plat creux. Disposez des rondelles de citron, garnissez de graines de tournesol et parsemez de persil. Enfin, servez

à température ambiante.