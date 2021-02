LA RECETTE DU JOUR. Salade de calmars aux poireaux

Pour 4 personnes

Préparation : 25 min

Cuisson : 5 min / 1h de marinade

LES INGRÉDIENTS





- 700 g de calmars prêts à l’emploi,

- 2 poireaux,

- 1 bouquet de persil plat,

- 1/2 poivron jaune,

- 2 gousses d’ail,

- 2 c.à s. d’huile d’olive,

- 2 c.à s. de vin blanc, (ou de bouillon),

- 3 c.à s. de vinaigre de xérès,

- 2 c.à s. de jus d’orange,

- 1 citron,

- sel,

- poivre blanc.





RÉALISATION





Coupez les calmars en anneaux de faible épaisseur.



Coupez les poireaux en fines rondelles, hachez le poivron jaune, le persil et émincez l’ail.



Faites revenir l’ail et les calmars 1 à 2 min dans 1 c. à s. d’huile d’olive.



Ajoutez les poireaux, mélangez et retirez immédiatement du feu. Salez et poivrez.



Mélangez le vin blanc, le vinaigre et le jus d’orange ; versez le tout sur les calmars.



Ajoutez le persil et le reste d’huile, puis laissez mariner au moins 1 h.



Coupez le citron en rondelles et disposez-le sur des assiettes, avec la salade. Vous pouvez servir.