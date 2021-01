LA RECETTE DU JOUR. Salade de betteraves et de poires

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 3 min

LES INGRÉDIENTS





- 1/2 tasse de noisettes pilées,

- 250 g de feuilles de salades diverses,

- 250 g de betteraves,

- 2 poires,

- 50 g de parmesan,

- ciboulette fraîche en garniture,

- 2 c. à s. de fines herbes (dont basilic, ciboulette, menthe et persil),

- 4 c. à s. d’huile de noisette,

- 2 c. à s. d’huile d’olive extra vierge,

- 1 gousse d’ail écrasée,

- 2 c. à c. de vinaigre de vin rouge,

- 1 c. à c. de miel liquide,

- poivre noir et sel.





RÉALISATION





Préchauffez le gril à fond.

Coupez les betteraves cuites en tranches, épépinez les poires et coupez-les en quartiers.

Mélangez les fines herbes, l’ail, l’huile, le vinaigre et le miel pour obtenir une préparation lisse. Salez et poivrez.

Faites griller au four les noisettes 2 à 3 min sur du papier sulfurisé pour les dorer. Remuez souvent.

Disposez la salade, la betterave et la poire sur un plat de service. Éparpillez les noisettes et râpez des copeaux de parmesan dans le plat.

Enfin, versez l’assaisonnement et garnissez de ciboulette.

Vous pouvez servir.