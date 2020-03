LA RECETTE DU JOUR. Rôti de porc en cocotte

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 1 h 30 min

LES INGRÉDIENTS





- 1 c. à s. d’huile,

- 55 g de beurre,

- 1 rôti de porc d’1 kg dans le filet,

- 4 échalotes hachées,

- 6 baies de genièvre,

- 2 brins de thym,

- 150 ml de cidre brut,

- 150 ml de bouillon de poulet,

- sel et poivre,

- 8 branches de céleri hachées,

- 2 c. à s. de farine,

- 150 ml de crème fraîche épaisse.





RÉALISATION





Faites chauffer l’huile et la moitié du beurre dans une cocotte. Faites-y dorer le rôti 5 à 10 min à feu moyen sur toutes les faces. Retirez le rôti et réservez.

Ajoutez les échalotes et faites cuire 5 min en remuant fréquemment. Ajoutez les baies de genièvre et le thym, remettez le rôti et mouillez avec le cidre et le bouillon. Salez et poivrez. Couvrez, laissez mijoter 30 min et retournez le rôti. Ajoutez le céleri, couvrez et faites cuire encore 40 min.

Mélangez le reste de beurre avec la farine dans un bol.

Retirez le rôti et le céleri et réservez au chaud. Otez les baies de genièvre et le thym, incorporez le beurre manié dans le liquide frémissant et faites cuire 2 min sans cesser de remuer. Ajoutez la crème et portez à ébullition.

Servez le rôti en tranches avec sa sauce.