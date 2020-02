LA RECETTE DU JOUR. Roses feuilletées pomme cannelle

Pour 5/8 personnes

Préparation : 40 min

Cuisson : 30 min

LES INGRÉDIENTS





- 1 pâte feuilletée rectangulaire,

- 2 pommes du Limousin,

- 25 cl d’eau,

- 30 g de sucre semoule,

- 1 bâton de cannelle,

- 1/2 c. à c. de cannelle en poudre,

- 1 à 2 c. à s. de beurre fondu,

- sucre glace.





RÉALISATION





Chauffer l’eau avec le sucre semoule, le bâton de cannelle et la cannelle en poudre. Porter à petite ébullition pendant 5 min.

Couper les pommes en rondelles d’1 mm d’épaisseur. Couper ces rondelles en 2 puis les déposer dans le sirop à la cannelle. Stopper la cuisson, couvrir et laisser reposer 10 min.

Égoutter sur du papier absorbant.

Préchauffer le four à 180 °C.

Couper des bandes de pâte feuilletée de 4 cm de large sur 24. Badigeonner de beurre fondu. Déposer des tranches de pommes sur la partie haute de la bande en les chevauchant, rabattre la partie inférieure de la pâte sur les pommes.

Rouler chaque bande sur elle-même en serrant un peu afin d’obtenir une belle rose. La déposer dans un moule à muffin beurré au préalable.

Mettre à cuire 30 minutes à 180 °C.

Attendre quelques minutes avant de démouler. Saupoudrer de sucre glace au moment de servir.