LA RECETTE DU JOUR. Risotto crémeux au lait de coco, pâte de curry, parmesan et gambas

Au-dessus de nous, un grand ciel bleu, en face, les îles de Porquerolles et de Port Cros, en contre bas, la mer! On est à L’Endroit chez Gérard Tisserant et Maud. Cette année, l’établissement souffle ses vingt bougies dans un décor de rêve. En cuisine, un jeune chef prometteur, Yoan Namurois. Son talent s’exprime par la simplicité de mettre en avant les produits de Méditerranée, les parfums d’Asie et un souffle nouveau venu du Pérou. L’homme est sincère, travaille avec précision et donne dans l’assiette, une créativité bienveillante et généreuse. La carte baigne de soleil. Daurade de Pays à la plancha, risotto crémeux et gambas, tartare de thon au lait de coco, grenadin de veau, sauce porto et poêlée de pleurotes, salade de bœuf thaï. Un bonheur de vie dans un écrin bleu des mers du Sud.

Pour quatre personnes

Préparation : 30 mn

Cuisson : 25 mn

Difficulté : moyenne LES INGREDIENTS



- 300 g de riz arborio,

- 1 oignon blanc,

- 1 litre de lait de coco,

- 1 verre de vin blanc,

- 1 litre de crème liquide,

- 1 cuillère à soupe de pâte de curry vert,

- 150 g de parmesan,

- Huile d’olive,

- Sel et poivre,

- 12 belles gambas de chez le poissonnier,

- Fleurs comestibles à déguster,

- beurre. realisation Pas à pas

Mélanger dans une casserole, le lait de coco et la crème liquide avec une pointe de sel et de poivre à feu doux. Conserver chaud mais sans faire bouillir. Risotto crémeux au lait de coco, pâte de curry, parmesan et gambas Photo: F.B. Risotto

Émincé votre oignon et le couper en petits carrés. Dans une casserole, mettre un fond d’huile d’olive. À feu moyen, faire revenir les oignons sans les colorer. Disposer une petite cuillère de pâte de curry (attention, le produit est assez fort en bouche) et bien remuer. Ajouter votre riz arborio et le faire nacrer en remuant délicatement. Verser un verre de vin blanc et laisser réduire à feu moyen.



Une fois réduit, ajouter la moitié de la préparation de la crème et lait de coco et bien remuer pendant sept à huit minutes. Une fois passé le temps de cuisson, verser le reste de votre crème. Maintenir l’ensemble de votre préparation bien chaude. Pour la phase finale, incorporer le parmesan en poudre et un beau morceau de beurre. Faire fondre délicatement à l’aide d’une cuillère en bois, le tout, jusqu’à lui donner une texture crémeuse, brillante et appétissante. Maintenir au chaud. Risotto crémeux au lait de coco, pâte de curry, parmesan et gambas Photo: F.B. Les gambas

Dernière étape. Dans une poêle à feu vif, mettre un fond d’huile d’olive. Une fois bien chaude, déposer les gambas pour une cuisson de trente secondes de chaque côté. Elles doivent être juste «snackées». Risotto crémeux au lait de coco, pâte de curry, parmesan et gambas Photo: F.B. Dressage Prendre une assiette creuse, verser le risotto en cercle. Rajouter les gambas par dessus et vos copeaux de parmesan. En décoration, de jolies fleurs comestibles à déguster. Accord mets-vin Un blanc Farambert. Cuvée Séduction. 2016. Un côtes de Provence tout en finesse et d’une grande fraîcheur de chez Louis Perret, propriétaire récoltant à Pierrefeu-du-Var. Risotto crémeux au lait de coco, pâte de curry, parmesan et gambas Photo: F.B.