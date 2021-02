LA RECETTE DU JOUR. Risonis aux courgettes

La risoni est une petite pâte originale et étonnante, (non non ce n'est pas du riz) peu connue mais qui mérite largement d’entrer dans nos cuisines et nos habitudes!

Pour 4 personnes

Préparation : 20 mn

Cuisson : 30 mn LES INGRÉDIENTS - 500 g de risonis (petites pâtes),

- 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive,

- 60 g de beurre,

- 500 g de courgettes coupées en tranches fines,

- 300 g de champignons de Paris finement émincés,

- 2 gousses d’ail pilées,

- 1 cuillerée à soupe d’origan frais grossièrement haché,

- 1 cuillerée à soupe de jus de citron,

- 1 cuillerée à soupe de vinaigre de vin rouge,

- 200 g d’oignons verts émincés,

- 40 g de parmesan grossièrement râpé. RÉALISATION Faites cuire les risonis dans un grand volume d’eau bouillante salée, jusqu’à ce qu’ils soient al dente. Pendant ce temps, faites chauffer l’huile et la moitié du beurre dans une grande poêle.



Faites revenir les courgettes jusqu’à ce qu’elles commencent à brunir, puis ajoutez le reste de beurre, les champignons, l’ail et l’origan.



Prolongez la cuisson pendant 2 min avant de verser le jus de citron et le vinaigre.



Retirez du feu et incorporez les oignons et le parmesan. Mélangez les légumes et les pâtes dans un grand saladier et servez aussitôt.