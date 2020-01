LA RECETTE DU JOUR. Ris de veau et linguines crémeuses aux champignons

Pour 4 personnes

Préparation : 30 min

Cuisson : 30 min

LES INGRÉDIENTS





- 2 ris de veau (environ 600 g),

- 500 g de linguines,

- 350 g de champignons de Paris,

- une dizaine de feuilles de sauge,

- 20 cl de crème liquide,

- 40 g de beurre demi-sel,

- fleur de sel,

- poivre du moulin.





RÉALISATION





Faites bouillir une grande casserole d’eau salée et plongez-y les ris de veau pendant 5 min. Égouttez-les, passez-les sous l’eau froide puis retirez la membrane blanche et les nervures.

Ôtez le bout du pied des champignons et coupez-les en 4 ou en 6 selon leur taille. Ciselez la sauge.

Dans une poêle, faites fondre la moitié du beurre et faites revenir les ris de veau pendant 5 min sur toutes les faces. Retirez-les de la poêle et mettez-y le reste de beurre, les champignons, la sauge. Faites revenir les champignons jusqu’à ce qu’ils aient rendu toute leur eau. Ajoutez-la crème et poursuivez la cuisson 5 min. Salez, poivrez.

Faites cuire les linguines comme indiqué sur le paquet afin qu’elles soient al dente. Salez et poivrez.

Coupez les ris de veau en petites tranches, ajoutez-les dans la poêle, mélangez avec les champignons et nappez les tranches avec la crème.

Dressez les linguines en versant par-dessus la crème aux champignons et les tranches de ris de veau. Dégustez sans attendre.