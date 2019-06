LA RECETTE DU JOUR. Poulet grillé aux cinq-épices

Pour 4 personnes

Préparation :25 min

Cuisson :20 min

LES INGRÉDIENTS





- 750 g de blancs de poulet,

-1 c.à.c d’huile d’arachide,

-1 c.à.s de cinq-épices en poudre,

-2 gousses d’ail pilées,

-300 g de mini-épis de maïs,

-500 g d’asperges vertes,

-1 poivron rouge moyen coupé en lamelles,

-1/4 de tasse de persil plat grossièrement haché,



RÉALISATION





Mélangez le poulet, l’huile, les cinq-épices et l’ail dans un saladier.



Faites griller les blancs de poulet sur un gril ou au barbecue jusqu’à ce qu’ils soient dorés sur toutes les faces et cuits à point.



Pendant ce temps, coupez les épis de maïs en deux et parez les asperges, puis coupez-les pour obtenir des tronçons de la même longueur que les épis de maïs.



Faites chauffer un peu d’huile dans un wok et faites sauter le maïs, les asperges et le poivron jusqu’à ce qu’ils soient tendres.



Retirez du feu et ajoutez le persil sans mélanger.



Disposez les légumes sur les assiettes chaudes, ajoutez les blancs de poulet et servez aussitôt.