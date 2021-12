LA RECETTE DU JOUR. Poularde en deux cuissons aux morilles entre chair et peau

En manque d'idées ? Si vous êtes à la recherche de recettes pour Noël ou pour le Nouvel an et bien vous êtes au bon endroit. Tout au long du mois de décembre on vous partage nos recettes festives, faciles, originales ou traditionnelles pour vous inspirer…