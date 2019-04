LA RECETTE DU JOUR. Poivrons farcis au couscous

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 15 min





LES INGRÉDIENTS

- 200 g de graine de couscous,

- 35 cl de bouillon de légumes très chaud,

- 5 c.à s. d’huile d’olive à l’ail,

- 2 c. à s. de ciboulette ciselée,

- 4 c.à s. de coriandre fraîche ciselée,

- 10 olives noires hachées,

- 1/2 citron mariné finement haché,

- 200 g de feta émiettée,

- sel, poivre noir,

- 4 poivrons rouges.

RÉALISATION





Versez la graine de couscous dans un saladier, ajoutez le bouillon brûlant, couvrez d’un film et laissez reposer pendant 5 min, jusqu’à ce que le bouillon soit absorbé. Ajoutez 3 c.à s. d’huile d’olive à l’ail, les aromates, les olives, le citron et la feta. Salez et poivrez.



Coupez les poivrons en deux, retirez les graines puis badigeonnez les avec le reste d’huile. Faites-les griller sur le barbecue pendant 4 min.

Retirez les poivrons et rangez-les dans un plat creux en aluminium.



Remplissez-les avec le mélange au couscous puis remettez-les sur le barbecue et faites-les cuire avec la jusqu’à ce que les poivrons soient tendres et le couscous bien chaud.



Vous pouvez servir.