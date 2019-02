LA RECETTE DU JOUR. Pilaf de légumes

Pour 4 personnes

Préparation : 30 min

Cuisson : 25 min





LES INGRÉDIENTS

- 400 g de riz basmati,

- 125 g de pommes de terre épluchées,

- 250 g de jeunes carottes,

- 50 g de haricots verts,

- 1 c. à s. d’huile de tournesol,

- 1 c. à c. de graines de cumin,

- 1 pincée de sel,

- 1/2 c. à c. de cumin en poudre, 1/2 c. à c. de curcuma,

- 1 c. à c. de coriandre en poudre,

- 1/4 de c. à c. de poivre de Cayenne,

- 2 gousses d’ail pilées,

- 1/2 l d’eau,

- coriandre.

RÉALISATION

Coupez les pommes de terre en bâtonnets, épluchez les carottes et coupez-les en deux, puis préparez les haricots verts et coupez-les en morceaux.

Faites chauffer l’huile dans une poêle et faites griller les graines de cumin pendant 5 à 6 s. Incorporez les carottes, les pommes de terre et les haricots verts et faites sauter les légumes pendant 1 min. Ajoutez le riz, les épices restantes (cumin, curcuma et coriandre) ainsi que l’ail, le sel et le poivre.

Mouillez avec 1/2 l d’eau, portez à ébullition, couvrez puis réduisez le feu et faites cuire 25 min. Laissez reposer 10 min.

Parsemez de brins de coriandre et servez.