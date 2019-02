LA RECETTE DU JOUR. Petits flans au céleri

Pour 4 personnes

Préparation : 40 min

Cuisson : 30 min





LES INGRÉDIENTS

- 20 g de Tartine & Cuisson Primevère (margarine),

- 700 g de céleri-rave,

- 3 œufs,

- 1 bouquet de persil,

- 2 pincées de muscade,

- sel et poivre.

RÉALISATION

Préchauffez votre four th. 7 (210 °C).

Épluchez le céleri et coupez-le en petits morceaux. Faites bouillir une casserole d’eau salée et plongez-y les morceaux. Laissez cuire 10 min puis égouttez et mixez avec le persil.

Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Ajoutez les jaunes d’œufs et la margarine à la préparation de céleri, salez et poivrez.

Battez les blancs en neige ferme et ajoutez-les délicatement.

Répartissez cette préparation dans 4 ramequins et saupoudrez de noix de muscade.

Enfournez pendant 30 min au bain-marie (disposez pour cela les ramequins dans un plat allant au four, rempli d’eau à moitié).