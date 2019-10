LA RECETTE DU JOUR. Parmentier de potimarron, échalotes et shiitakés

Pour 4 personnes

Préparation : 30 min

Cuisson : 25 min

LES INGRÉDIENTS

-1 potimarron (1 kg environ),

- 200 g d’échalotes,

- 200 g de champignons shiitakés,

- 2 c. à s. d’huile d’olive,

- 2 c.às. de sauce soja,

- 40 g de beurre (ou d’huile végétale),

- 20 cl de lait (ou lait de soja),

- sel et poivre





RÉALISATION





Coupez le potimarron en deux, ôtez les graines et découpez-le en petits morceaux. Disposez-les dans une casserole, recouvrez d’eau, cuisez environ 15 min.



Égouttez bien, passez le potimarron au presse-purée ou mixez-le. Ajoutez le beurre et laissez fondre.



Chauffez le lait, incorporez-le délicatement au potimarron en mélangeant à l’aide d’une cuillère en bois. Assaisonnez à votre goût. Réservez la purée au chaud.



Essuyez et tranchez les shiitakés. Épluchez et émincez les échalotes. Faites-les revenir à l’huile d’olive 5 minutes à couvert et à feu doux. Ajoutez les shiitakés, continuez la cuisson encore 5 minutes. Versez la sauce soja, poivrez et mélangez bien.



Dans un plat allant au four, disposez le mélange échalotes et shiitakés, puis la purée.



Passez au four chaud quelques minutes et servez immédiatement.