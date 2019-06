LA RECETTE DU JOUR. Papillotes de cabillaud à la provençale et salsa aux épices douces

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : 30 min

LES INGRÉDIENTS



- 1 poivron rouge,

- ½ oignon,

- 2 c.às. d’huile d’olive,

- 20 g de câpres,

- 40 g d’olives noires dénoyautées,

-4 c.às. de salsa aux épices douces Old El Paso,

- 4 dos de cabillaud frais (ou décongelés),

- herbes de Provence,

- coriandre, sel

RÉALISATION





Lavez le poivron, coupez la chair en lamelles et réservez.

Pelez et émincez l’oignon, faites-le revenir 2 min dans un faitout avec l’huile d’olive.

Ajoutez les lamelles de poivron et une pincée de sel, mélangez et faites revenir les poivrons quelques secondes.



Ajoutez les câpres égouttées et les olives coupées en deux puis faites mijoter le tout à feu doux pendant 15 min.



Préchauffez le four à 180 °C (chaleur tournante).

Découpez quatre rectangles de papier sulfurisé.

Répartissez la préparation aux poivrons au centre de chaque rectangle, puis déposez-y un dos de cabillaud.

Saupoudrez le cabillaud avec une pincée d’herbes de Provence et de sel et ajoutez-y 1 c. à s. de salsa et quelques feuilles de coriandre.

Fermez les papillotes, déposez-les sur un plat allant au four, enfournez et faites cuire 15 à 20 min.



Dressez chaque papillote sur une assiette individuelle, accompagnez-la avec du riz thaï cuit à l’autocuiseur.



Servez chaud.