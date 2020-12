LA RECETTE DU JOUR. Pain perdu et mousse à la crème de marrons

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : 4 min

LES INGRÉDIENTS





- 12 tranches de pain (au choix ou de brioche),

- 125 g de crème de marrons vanillée,

- 50 g de sucre semoule,

- 20 g de beurre,

- 4 marrons glacés,

- 3 œufs,

- 1 c. à c. de cannelle en poudre,

- 50 cl de lait entier,

- 25 cl de crème fleurette très froide.

RÉALISATION





Préchauffez le four à 200 °C.



Dans chaque tranche de pain, découpez 1 triangle de 6 cm. Faites sécher les triangles de pain au four, sur une plaque, pendant 10 min.



Versez la crème fleurette dans un récipient très froid. Fouettez-la jusqu’à l’obtention d’une chantilly. Mélangez-la à la crème de marrons. Répartissez la mousse dans les verrines et réservez au réfrigérateur.



Faites tiédir le lait. Cassez les œufs dans un récipient. Versez progressivement le lait tout en fouettant. Incorporez la cannelle et le sucre. Fouettez encore quelques minutes.



Disposez les triangles de pain dans un plat creux. Versez la crème aux œufs par-dessus pour bien les imbiber.



Faites fondre le beurre dans une poêle puis faites dorer le pain 1 minute de chaque côté en le retournant avec une spatule. Réservez au chaud sur une grille.



Au moment de servir, sur chaque assiette, disposez 3 toasts de pain dorés. Servez-les avec les verrines de mousse de marrons coiffées d’un marron glacé et quelques fruits frais pour la déco.