LA RECETTE DU JOUR. Pain perdu à la cannelle

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 30 min

LES INGRÉDIENTS





- 12 tranches épaisses de baguette rassie,

- 6 tranches de pain d’épice,

- 3 œufs,

- 200 g de sucre roux en poudre,

- 50 cl de lait demi-écrémé,

- 30 g de beurre,

- 2 c. à c. de cannelle,

- 2 c. à s. de crème fraîche épaisse.



RÉALISATION