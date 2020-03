LA RECETTE DU JOUR. Pain de saumon aux baies roses

Pour 8 personnes

Préparation : 30 min

Cuisson : 5 min





LES INGRÉDIENTS





- 500 g de saumon frais,

- 1 sachet de gelée au madère Maggi,

- 1 sachet de court bouillon aux légumes et au vin blanc Maggi,

- 10 pointes d’asperges vertes en conserve,

- 1 c. à s. de baies roses,

- 1 c. à s. d’aneth.

RÉALISATION





Faites cuire le saumon dans le court-bouillon selon le mode d’emploi. À l’aide d’un couteau, hachez-le finement.

Préparez la gelée au madère selon le mode d’emploi. Versez-en une fine couche au fond de votre moule.

Ajoutez les baies roses et l’aneth effeuillé et placez votre moule 10 min au réfrigérateur.

Pendant ce temps, ajoutez à la gelée restante les pointes d’asperges et le saumon soigneusement égoutté.

Sortez le moule du réfrigérateur et versez-y la préparation.

Placez le moule 5 h au réfrigérateur.