LA RECETTE DU JOUR. Œufs au plat en nid de tomates

Pour 2 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

LES INGRÉDIENTS





- 400 g de pulpe fine de tomates,

- 4 œufs,

- 1 carotte,

- 1 poivron rouge,

- 1 oignon,

- 2 gousses d’ail,

- 1 c.à s. d’huile d’olive,

- 1 c.à c. d’origan,

- sel,

- piment d’Espelette,

- cumin en poudre.

RÉALISATION





Éplucher la carotte, l’oignon et l’ail. Laver et épépiner le poivron. Couper la carotte et le poivron en petits cubes, émincer l’oignon, hacher l’ail.

Dans une poêle, faire revenir la carotte jusqu’à coloration. Ajouter, le poivron, l’oignon puis l’ail. Faire revenir une minute, ajouter la pulpe de tomates. Saler et pimenter. Ajouter une pincée de cumin. Laisser cuire à petit bouillon 20 minutes.



Quand la sauce tomate est prête, y ménager 4 petits « volcans ». Casser chaque œuf dans un petit bol, les verser délicatement dans les « volcans ». Faire cuire le tout à feu doux.



Parsemer les œufs d’une pincée de piment d’Espelette avant de servir.