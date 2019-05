LA RECETTE DU JOUR. Œuf crème légère et saumon

Pour 4 personnes

Préparation : 5 min

Cuisson : 9 min

LES INGRÉDIENTS





- 2 petites tranches de saumon fumé,

- 4 petits œufs à température ambiante,

- 4 tranches de pain de campagne très épaisses et larges, ou pain à muffin,

- 30 g de beurre,

- 20 cl de crème semi-épaisse légère,

- le zeste d’un citron,

- 1 c. à c. de persil ciselé,

- sel et poivre.

RÉALISATION





Préchauffer le four à 180° C (th. 6).



Couper les tranches de saumon en petits morceaux.



Creuser les tranches de pain de campagne avec une petite cuillère en veillant à ne pas les transpercer.



Dans une poêle, faire fondre le beurre. Dorer les tranches de pain deux minutes de chaque côté. Maintenir au chaud.



Dans une casserole, faire chauffer la crème.



Disposer les tranches de pain de campagne sur une plaque allant au four. Au cœur de chaque tranche : déposer un peu de saumon (en garder pour la finition), de la crème chaude et un œuf cassé. Puis recouvrir du reste de saumon fumé.



Saler et poivrer.



Enfourner 8 à 9 min.



À la sortie du four, parsemer les œufs cocotte de persil ciselé et de zeste de citron.