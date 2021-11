LA RECETTE DU JOUR. Œuf cocotte roquefort béchamel

Pour 4 personnes

Préparation : 5 min

Cuisson : 15 min

LES INGRÉDIENTS

- 30 gr de beurre tendre doux,

- 2 poches de sauce béchamel,

- 4 œufs,

- 100 gr de roquefort,

- basilic, sel et poivre,

- 1 baguette de tradition.

RÉALISATION





Préchauffer le four à 210 °C.

Beurrer l’intérieur de 4 mini-cocottes, saler et poivrer. Répartir 16,5 cl de sauce béchamel (la moitié d’une poche) dans chaque mini cocotte.

Casser 1 œuf par mini-cocotte, saler et poivrer. Émietter le roquefort et le parsemer sur la sauce béchamel. Placer les mini cocottes au bain-marie et faire cuire au four 15 à 18 min.

Découper des mouillettes dans la baguette de pain et les mettre au four 6 à 8 min en même temps que les œufs cocotte.

Vous pourrez les tartiner de beurre une fois sorties du four.

À la sortie du four, saupoudrer de basilic frais juste ciselé (ou de ciboulette ciselée selon les goûts).

Astuce du chef : Vous pouvez remplacer le roquefort ou le bleu par de la mimolette, ou bien par du parmesan.