LA RECETTE DU JOUR. Muffins au saumon fumé et au poireau

Pour 2 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

LES INGRÉDIENTS





- 1 poireau,

- 20 g de beurre,

- 150 g de saumon fumé,

- 1 œuf,

- 20 cl de crème légère,

- 110 g de farine,

- 1/2 sachet de levure chimique,

- Poivre.

RÉALISATION





Couper le poireau en rondelles et faire fondre dans une poêle beurrée. Couper le saumon fumé en lamelles.



Dans un plat, fouetter l’œuf et la crème. Ajouter la farine et la levure puis le saumon et le poireau. Poivrer et verser l’appareil dans des moules à muffins.



Enfourner 20 minutes à 190 °C. Démouler et servir.



Astuce du chef: pour enlever les bulles d’air et tasser la pâte, tapoter le moule sur le plan de travail.