LA RECETTE DU JOUR. Moelleux au chocolat et piment d’Espelette

Pour 2 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : 15 min

LES INGRÉDIENTS





- 90 cl de boisson au chocolat,

- 30 g de farine,

- 60 g de chocolat noir pâtissier,

- 2 c. à s. d’huile de coco désodorisée,

- 2 carrés de chocolat noir,

- ½ c. à c. de piment d’Espelette.





RÉALISATION





Faire fondre le chocolat au bain marie avec l’huile de coco.

Dans un saladier, mélanger le reste des ingrédients, puis verser le chocolat fondu, bien mélanger.

Huiler des cercles à pâtisserie, puis y verser la moitié de la préparation. Placer 1 carré de chocolat au centre de chaque moule. Verser le reste de la préparation.

Enfourner à 180°C (th. 6) pendant 15 minutes.