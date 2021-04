LA RECETTE DU JOUR. "Lu Chaudèu"? Ou l'échaudé

Et si vous testiez cette recette traditionnelle de Pâques. Connaissez-vous "Lu Chaudèu"? Ou l'échaudé. Cette brioche garnie d'oeufs colorés? Alex Benvenuto nous raconte d'où vient cette spécialité typique de Pâque et du Vieux Nice et nous partage la recette de Laurence Duperthuy. En Français et en Nissart.

A l'occasion des fêtes de Pâques, on prépare traditionnellement dans le vieux Nice une spécialité culinaire appelée « lu chaudèu » (les échaudés) : brioche en forme de couronne, parfumée à la fleur d'oranger et garnie d'œufs de couleurs. Cette tradition remonterait au Moyen-âge. Cette spécialité niçoise tire son nom de la méthode de préparation de la pâte qui était "échaudée" dans l'eau bouillante, pour qu'elle lève plus rapidement. Voilà la recette de l'échaudé, et si vous n'avez pas le temps de passer en cuisine, vous la trouverez dans quelques boulangeries du Vieux Nice. Pour 5 à 6 personnes : Préparation 4 heures.

Cuisson 25 à 30 minutes. Les Ingrédients -Farine 250 g

-Sucre 60 g

-2 œufs entiers

-Levure de bière 20 g

-Sel 10 g,

-5 cuillerées à potage d'huile d'olive

-Eau de fleur d'oranger (quelques gouttes)

-Eau tiède 2 cuillerées

-6 œufs LA PÂTE Délayer la levure dans l'eau tiède. Disposer la farine en fontaine; placer au milieu sucre, œufs battus, levure, sel, huile, eau de fleur d'oranger. Travailler avec les doigts pour obtenir une pâte homogène. L'enfermer dans un linge; la laisser reposer 3 heures. Les œufs de décoration les colorer en les cuisant pendant 10 minutes dans les préparations ci-dessous. Vert: eau de blettes coupées en lanières et cuites. Jaune: eau bouillie salée avec peaux d'oignons jaunes, pincée de safran, filet de citron. Marron foncé: eau bouillie avec 250 g de bois de campêche et 5 g d'alun pour deux litres Rouge corail: eau bouillie 45 minutes avec 150 g de cochenille, 50 g d'alun, jus de citron. La cuisson faire une boule avec la pâte, la placer sur une plaque huilée, la creuser au centre, l'élargir pour obtenir une couronne. Enfoncer à plat les 6 œufs colorés, à 1/3 de leur épaisseur, à intervalles réguliers Laisser lever 3/4 d'heure à l'étuve. Cuire à four chaud pendant 25 à 30 minutes. LA RECETTE DU JOUR. "Lu Chaudèu"? Ou l'échaudé Photo Laurence Duperthuy - blogduvieuxnice.com