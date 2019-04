LA RECETTE DU JOUR. Légumes farcis au comté et quinoa

Pour 4 personnes

Préparation : 25 min

Cuisson : 30 min





INGRÉDIENTS





- 6 petites tomates,

- 2 petits poivrons rouges,

- 6 petites aubergines,

- 3 petites courgettes.

Pour la farce :

- 200 g de quinoa,

- 1 cube de bouillon de légumes,

- 1/2 poivron rouge,

- 1/2 poivron vert,

- 2 courgettes,

- 3 oignons blancs,

- 2 gousses d’ail,

- 2 œufs,

- 300 g de comté râpé,

- 1/2 botte de basilic ciselé,

- huile d’olive,

- sel, poivre.

RÉALISATION





Coupez et évidez les aubergines, courgettes et poivrons. Faites-les blanchir à l’eau bouillante salée et rafraîchissez-les. Évidez les tomates. Assaisonnez légèrement l’intérieur des légumes et réservez.

Préchauffez le four à 180 °C.

Faites bouillir une casserole d’eau avec le cube de bouillon de légumes. Faites-y cuire le quinoa 12 min.

Pour la farce : hachez les demi-poivrons, les courgettes, l’ail et les oignons au couteau. Faites revenir le tout à l’huile d’olive sans coloration. Hors du feu, ajoutez le quinoa cuit, le comté râpé, les œufs, le basilic et un peu d’huile d’olive. Mélangez bien et assaisonnez.

Farcissez les légumes et disposez-les dans un plat allant au four avec un filet d’huile d’olive.

Faites cuire 20 min et arrosez d’un trait d’huile d’olive à la sortie du four. Servez très chaud.

Vous pouvez décliner cette recette avec la même farce pour farcir des oignons ou des pommes de terre.