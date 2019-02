LA RECETTE DU JOUR. Lapin aux champignons et sauce à la moutarde

Pour 6 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 40 min





LES INGRÉDIENTS

Cuisson du lapin :

- 40 g de beurre doux,

- 6 cuisses de lapin,

- 2 c.à s. d’huile,

- 1 oignon,

- 1/2 zeste de citron,

- sel et poivre.

Sauce :

- 1 verre de bouillon de légumes,

- 1 verre de vin blanc sec,

- 3 c. à s. de moutarde à l’ancienne,

- 1 branche d’estragon,

- 40 cl de crème fluide légère,

- 500 g de champignons frais.

RÉALISATION

Nettoyer les champignons et couper les plus gros en 2.

Chauffer le beurre et l’huile dans une large cocotte et faire dorer l’oignon émincé. Ajouter les morceaux de lapin et le zeste de citron, saler et poivrer.

Laisser dorer 8 à 10 min en retournant les morceaux toutes les 2 min ; veillez à manipuler les morceaux avec délicatesse afin de ne pas les abîmer.

Déglacer avec le bouillon et le vin blanc, laisser frémir avant d’incorporer la moutarde, les champignons et la branche d’estragon. Mélanger délicatement le tout et poursuivre la cuisson à feu doux 20 min.

Sortir les morceaux de viande de la cocotte et les réserver. Verser la crème dans la cocotte et cuire doucement 5 min en mélangeant. Réintégrer alors les morceaux de viande. Napper et présenter.