LA RECETTE DU JOUR. Île flottante aux champignons

Pour 6 personnes

Préparation : 60 min

Cuisson : 45 min

LES INGRÉDIENTS





- 1 kg de champignons de Paris,

- 100 g de magret de canard fumé,

- 8 tranches de pain de campagne,

- 2 échalotes, huile d’olive,

- 100 g de crème fraîche,

- 50 g de beurre,

- 4 blancs d’œufs.

RÉALISATION





Nettoyez les champignons, faites-les revenir entiers avec les échalotes et de l’huile d’olive dans une casserole.



Mouillez à l’eau froide et laissez cuire 30 min. Égouttez-les, conservez l’eau de cuisson. Mixez-les finement avec leur poids en eau de cuisson. Ajoutez la crème fraîche et le beurre, mixez à nouveau. Montez les blancs d’œufs en neige, ajoutez une pincée de sel.



Faites chauffer l’eau de cuisson des champignons restante et faites 4 quenelles avec les blancs d’œufs. Dès que l’eau bout, baissez le feu et déposez-y délicatement les quenelles.



Laissez les cuire 1 min. Détaillez les magrets en bâtonnets, répartissez-les dans les assiettes et posez les quenelles dessus.



Réchauffez le bouillon de champignons, versez-le dans les assiettes.



Coupez le pain en petits cubes, faites-les rissoler dans un peu de beurre et disposez-les autour du velouté.