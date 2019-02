LA RECETTE DU JOUR. Green bowl

Pour 2 personnes

Préparation : 30 min

Cuisson : 10 min





LES INGRÉDIENTS

- 20 g de quinoa,

- 2 poignées de pousses d’épinards,

- 2 poignées de roquette,

- 2 poignées de pousses de soja

- 1 avocat,

- 4 c. à s. d’huile d’olive,

- 1 citron vert,

- sel, poivre du moulin.

RÉALISATION

Faire cuire le quinoa, l’égoutter et le laisser refroidir.

Répartir le quinoa dans deux bols. Ajouter l'avocat, les pousses d'épinards, la roquette, les pousses de soja sur une partie des bols,



Verser l’huile d’olive et le jus d’un demi-citron vert dans un récipient. Ajouter le poivre du moulin, du sel et mélanger. Verser la sauce sur les bols et déguster.