LA RECETTE DU JOUR. Gratin pommes de terre et carottes à la mozzarella burrata

Pour 5 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 1 h 30 min

LES INGRÉDIENTS





- 1 kg de pommes de terre,

- 6 carottes,

- 40 g de beurre doux,

- 1 gousse d’ail,

- sel, poivre,

- 150 g de mozzarella burrata,

- 1/2 c. à c. de noix de muscade,

- 5 c. à s. de crème entière épaisse,

- 10 cl de lait entier

RÉALISATION





Préchauffer le four à 180°C.

Beurrer un moule en porcelaine allant au four. Peler les légumes et les couper en fines tranches.

Faire fondre 35 g de beurre dans une cocotte avec la gousse d’ail et cuire 10 min les légumes de façon à ce qu’ils soient justes fermes, saler et poivrer.

Mélanger et réserver.

Chauffer le lait, fondre doucement la mozzarella burrata dans le lait, cesser la cuisson dès que la burrata est entièrement fondue. Hors du feu, mélanger la crème fraîche. Ajouter la muscade. Réserver.

Disposer la moitié des lamelles de pommes de terre et de carottes dans le plat beurré. Recouvrir avec la moitié de la préparation à la mozzarella. Disposer le reste des lamelles de pommes de terre et de carottes, verser le restant de crème.

Enfourner 1h.