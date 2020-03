LA RECETTE DU JOUR. Gaufres au chocolat sans gluten

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min + repos 1h

Cuisson : 10 min

LES INGRÉDIENTS





- 200 g de Mix Crêpes Valpibio,

- 100 g de sucre,

- 60 g de beurre,

- 40 g de cacao,

- 2 œufs,

- 40 cl de lait,

- 1 sachet de levure sans gluten,

- 5 cl de crème liquide,

- 100 g de chocolat noir.







RÉALISATION





Dans un saladier, mélangez le mix, le sucre, le cacao et la levure. Séparez les jaunes des blancs d’œufs et mélangez-les avec le beurre fondu.



Ajoutez-les au mélange sec en versant progressivement le lait de manière à obtenir une pâte sans grumeaux. Incorporez les blancs d’œufs battus en neige ferme.

Laissez la pâte reposer 1h à température ambiante.



Dans une casserole, faites fondre le chocolat et mélangez-le avec la crème liquide.



Faites cuire les gaufres dans un gaufrier préalablement huilé.



Démoulez les gaufres délicatement et servez-les tièdes recouvertes de sauce au chocolat. Pour les gourmands, rajoutez de la crème chantilly...