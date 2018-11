LA RECETTE DU JOUR. Gambas aux épices

Pour 4 personnes

Préparation : 25 min

Cuisson : 15 min

LES INGRÉDIENTS

- 700 gr de gambas crues,

- 3 c. à s. de curry madras, huile,

- 3 carottes,

- 2 poivrons,

- 1 oignon,

- 1 c. à s. de gingembre en poudre,

- 2 c. à s. de sauce soja,

- 3 c. à c. de graines de sésame,

- quelques feuilles de coriandre,

En accompagnement : 1 sachet de perles de blé ou de riz basmati.

RÉALISATION





Décortiquez les gambas et couvrez-les de curry madras.

Faites chauffer 2 c. à s. d’huile dans un wok et faites-y revenir les carottes et les poivrons coupés en morceaux, les oignons coupés en lamelles, ainsi que les gambas.

Ajouter le gingembre et la sauce soja.

Accompagnez de perles de blé ou de riz basmati comme indiqué sur le paquet. Une fois égouttés, faites les revenir quelques instants avec le mélange légumes- gambas dans le wok.

Dressez sur les assiettes, parsemez de graines de sésame et de feuilles de coriandre ciselées.