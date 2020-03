LA RECETTE DU JOUR. Fruits de mer en sauce de pamplemousse

Pour 3 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 30 min

LES INGRÉDIENTS





- 150 g de noix de saint-jacques,

- 150 g de moules,

- 35 cl de jus de pamplemousse,

- 4 c. à s. d’huile d’olive,

- 1 pincée de sel,

- 2 tours de moulin à poivre.





RÉALISATION





Faire revenir les noix de saint-jacques dans 2 c. à s. d’huile d’olive et 5 cl de jus de pamplemousse. Assaisonner, laisser dorer chaque face, enlever du feu et réserver.

Dans une casserole, verser le jus de pamplemousse, au premier frémissement, baisser le feu et y plonger les moules. Éteindre le feu au bout de 5 min. Laisser refroidir les moules dans le bouillon.

Récupérer les crustacés à l’aide d’une écumoire et réserver.

Remettre le bouillon sur le feu, ajouter 2 c. à s. d’huile d’olive, rectifier l’assaisonnement et laisser réduire.

Disposer les noix de saint-jacques et les moules dans un plat et arroser de sauce. Décorer de suprêmes de pamplemousse. Pour une présentation différente, il est possible de disposer les fruits de mer dans des verrines, décorés de quelques petites crevettes.