LA RECETTE DU JOUR. Flan de légumes vegan

Pour 6 personnes

Préparation : 10 min + 1h au réfrigérateur

Cuisson : 10 min

LES INGRÉDIENTS





- 200 g de tofu soyeux,

- 10 cl de boisson au soja nature,

- 200 g de légumes verts (brocoli, courgette, etc.),

- 1 gousse d'ail,

- 1 cuillerée à café d'agar-agar,

- 1 cuillerée à soupe d'huile d'olive,

- coriandre,

- 1 cuillerée à soupe d'herbes de Provence,

- sel, poivre.





RÉALISATION





Cuire les légumes à l’eau bouillante. Séparément, faire bouillir la boisson au soja et l’agar-agar pendant 1 min, puis mixer avec les légumes égouttés et le reste des ingrédients.



Saler, poivrer, verser dans des petits moules et laisser prendre 1h au frais minimum avant de servir.