LA RECETTE DU JOUR. Filets d'aubergines au pesto

Le pesto : mettez le basilic, l’ail, les pignons de pin et le parmesan dans le bol mélangeur d’un robot et mixez le tout en purée fine. Salez et poivrez. Tout en continuant à mixer, versez petit à petit l’huile d’olive jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse et épaisse.

Badigeonnez les filets d’aubergines sur les deux faces avec le pesto et faites-les griller sur un barbecue pendant 10 min jusqu’à ce qu’ils soient tendres, en les retournant une fois.

Servez-les chauds, parsemés de pignons de pin et accompagnés du reste de pesto et d’une salade verte.