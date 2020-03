LA RECETTE DU JOUR. Filet de boeuf aux champignons

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

LES INGRÉDIENTS

- 15 gr de cèpes séchés,

- 6 c. à s. de beurre,

- 4 tranches de filet de bœuf,

- 1 boite de champignons de Paris coupés en lamelles,

- 1 gousse d'ail écrasé,

- 1 c. à c. de thym frais haché,

- 1/2 tasse de vin rouge,

- 1/2 tasse de bouillon de boeuf,

- poivre noir et sel.

En option : des pommes de terre rissolées.

RÉALISATION





Préchauffez le four à 160°c.



Faites tremper les cèpes dans 10 cl d'eau bouillante. Égouttez, réservez le liquide puis couper les champignons.

Faites frire la viande dans 1/2 cuillerée à soupe de beurre fondu, 2 à 3 min de chaque côté.

Enveloppez les de papier aluminium et tenez les au chaud au four.

Faites frire les champignons de Paris, les cèpes, l'ail et le thym dans 1/2 cuillerée à soupe de beurre pendant 4 minutes pour que les champignons ramollissent.

Ajoutez le vin, montez le feu puis faites bouillir 1 à 2 min pour réduire la sauce de moitié.

Mélangez le liquide des cèpes et le bouillon de boeuf puis versez dans la préparation au vin et laissez mijoter pendant 3 min. Ajoutez le reste du beurre en remuant puis assaisonnez.

Enfin, servez avec la viande saupoudrée de thym.