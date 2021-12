LA RECETTE DU JOUR. Feuilletés de poire au beaufort

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

LES INGRÉDIENTS





- 4 feuilles de brick,

- 4 tranches de jambon cru,

- 4 poires Comice,

- 250 g de beaufort,

- 1 cuillerée à café de thym,

- 1 cuillerée à café de vinaigre balsamique,

- 30 g de beurre salé,

- poivre,

- salade type mesclun.

RÉALISATION





Préchauffez le four à 180 °C.

Épluchez les poires en quartiers. Faites-les revenir à la poêle à feu doux 5 min dans 20 g de beurre salé. Arrosez de vinaigre balsamique et de thym.



Dépliez les feuilles de brick et badigeonnez-les de beurre fondu avec un pinceau. Disposez une tranche de jambon cru sur chaque feuille de brick.



Ajoutez les poires dorées et les lamelles de beaufort au centre de la feuille de brick et poivrez.



Fermez en aumônière et faites tenir avec une pique. Dorez au pinceau avec le reste de beurre salé fondu.



Enfournez 10 min, ôtez délicatement les piques et servez sur un lit de salade.