LA RECETTE DU JOUR. Escalopes de veau, sauce moutarde

Pour 4 personnes

Préparation : 5 min

Cuisson : 20 min

LES INGRÉDIENTS





- 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive,

- 8 escalopes de veau très fines,

- 10 g de beurre,

- 1 gousse d’ail pilée,

- 150 g de champignons de Paris en tranches épaisses,

- 80 ml de vin blanc sec,

- 1 cuillerée à soupe de moutarde à l’ancienne,

- 125 ml de crème fraîche,

- 60 ml de bouillon de poulet,

- 1 cuillerée à café de thym frais.





RÉALISATION





Faites chauffer l’huile dans une poêle antiadhésive et faites cuire les escalopes en les faisant dorer des deux côtés. Réservez au chaud.

Faites fondre le beurre dans une poêle et faites revenir les champignons et l’ail jusqu’à ce qu’ils soient juste tendres. Ajoutez le vin et la moutarde. Prolongez la cuisson pendant 2 min en remuant. Incorporez la crème fraîche et le bouillon. Portez à ébullition. Baissez le feu et laissez mijoter 5 min jusqu’à épaississement. Ajoutez le thym.

Disposez deux escalopes sur chaque assiette, nappez de sauce et servez aussitôt.