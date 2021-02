LA RECETTE DU JOUR. Délice d'avocat à la mangue

Ouvrez la mangue en deux parties en contournant le noyau. Quadrillez au couteau - sans percer la peau - la chair de chaque moitié de mangue et récupérez la chair à la cuillère pour la déposer dans un saladier.

Faites de même avec les avocats en prenant soin de ne pas percer la coque qui servira de récipient.

Dans un bol versez le sel, le jus du demi citron, la moutarde et l'huile d'olive. Mélangez bien et nappez, de cette sauce, les chairs d'avocat et de mangue, puis assaisonnez délicatement et regarnissez les 4 coques d'avocat de cette délicieuse salade.