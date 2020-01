LA RECETTE DU JOUR. Cuisses de poulet marinées au yaourt

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Repos 60 min

Cuisson : 40 min

LES INGRÉDIENTS





- 150 g de yaourt nature bio,

- 4 cuisses de poulet fermier,

- 20 g d’un mélange d’épices tandoori,

- 2 gousses d’ail,

- 1 morceau de gingembre (env. 3 cm),

- 1 citron vert, 3 c. à s. d’huile d’olive,

- 2 pincées de sel,

- 6 tours de moulin à poivre.

RÉALISATION





Épluchez, dégermez et hachez les gousses d’ail. Pelez et taillez le gingembre en petits morceaux. Pressez le citron. Retirez la peau des cuisses de poulet.



Dans un bol, mélangez le yaourt avec les épices, l’ail et le gingembre, le jus de citron et l’huile d’olive. Salez et poivrez.



Enrobez les cuisses de poulet de cette marinade au yaourt. Couvrez et réservez au frais au moins une heure. Plus vous laisserez mariner (jusqu’à 4 h), plus la volaille sera tendre et goûteuse.

Préchauffez le four à 210 °C, en position grill.



Disposez les cuisses de poulet marinées dans un plat et faites cuire entre 30 et 45 min (en fonction de la taille des cuisses).



Accompagnez d’un riz basmati et d’une sauce blanche au yaourt pour un repas tonique, sain et gourmand.